Riassunto: Desktop Metal qualifica l’argento sterling per il sistema di produzione, cementando la sua posizione di prestigio nel segmento della stampa 3D per l’oreficeria

Desktop Metal ora offre soluzioni complete per produttori di gioielli e beni di lusso, da modelli eseguiti con la stampa 3D per fusione in cera persa alla stampa 3D diretta di metalli preziosi

L’argento sterling è qualificato e completamente caratterizzato sia per il sistema di produzione P-1 e P-50, con qualificazione dell’oro giallo a 18 carati in un iter accelerato per il 2022 in collaborazione con produttori di beni di lusso di lunga esperienza

Partnership strategiche con gli innovatori del settore Christian Tse di Formula 3D Corporation negli Stati Uniti e Neoshapes per il mercato internazionale per fare progredire la supply chain di polveri metalliche preziose oltre che i servizi di progettazione e stampa

Desktop Metal esporrà gli oggetti preziosi in argento sterling ideati da Christian Tse e stampati con il sistema di produzione P-1 all’imminente 2022 JCK Show di Las Vegas

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Desktop Metal (NYSE: DM) oggi ha annunciato che l’argento sterling 925, un metallo prezioso molto diffuso, ora è qualificato per la stampa 3D sulla piattaforma Production System™ – sia la versione P-1 che quella P-50 – consentendo di offrire a produttori di gioielli e beni di lusso il modo più rapido per stampare direttamente in 3D prodotti di alta qualità – gioielli, orologi, fibbie per cinghie ed elementi metallici decorativi per borse.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con i media

Referente Desktop Metal

Lynda McKinney



lyndamckinney@desktopmetal.com

(978) 224-1282

Referente Christian Tse

Duvall O’Steen



duvall@luxbrandgroup.com

(917) 363-3724

Referente Neoshapes

Gautier Mougel



gautier.mougel@Neoshapes.com

+41 76 817 85 45

Rapporti con gli investitori

Jay Gentzkow



jaygentzkow@desktopmetal.com

(781) 730-2110