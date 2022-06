Riassunto: Denodo si congratula con LeasePlan per avere vinto il Premio europeo 2022 per l’innovazione e la strategia in materia dati di IDC per la creazione di un tessuto di connessioni logiche

LeasePlan è stata premiata per i significativi progressi dimostrati nella sua abilità a gestire i dati in modo efficace, efficiente e sicuro su larga scala

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Denodo, leader nella gestione dei dati, ha annunciato oggi che il proprio cliente LeasePlan, con sede centrale nei Paesi Bassi e attività commerciali in varie parti del mondo, è stato proclamato vincitore del Premio europeo 2022 per l’innovazione e la strategia in materia dati di IDC nella categoria Eccellente gestione dei dati. I vincitori sono stati annunciati il 9 giugno 2022 durante la speciale cerimonia di premiazione tenutasi a Sintra, in Portogallo, durante il Summit europeo 2022 di IDC dedicato alla gestione di dati e informazioni.

I Premi europei per l’innovazione e la strategia in materia dati di IDC celebrano le organizzazioni europee che fungono da apripista in questo settore e sono finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica su “ciò che funziona”.

