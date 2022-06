Riassunto: Degreed acquisisce Learn In per ampliare la sua offerta di soluzioni destinate al perfezionamento professionale creando programmi più estesi e ‘accademie di talenti’

Il cofondatore David Blake ritornerà nelle vesti di amministratore delegato

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–Degreed, l’azienda innovatrice globale nel campo dell’apprendimento professionale permanente scelta da più di un terzo delle aziende Fortune 50, ha annunciato quest’oggi l’acquisizione della piattaforma per la creazione di ‘accademie di talenti’, Learn In, nonché il ritorno del suo cofondatore David Blake con la carica di amministratore delegato. Blake è stato il cofondatore e amministratore delegato di Learn In.





Learn In aiuta le aziende a creare ‘accademie di talenti’ interne in grado di aggregare tutte le risorse necessarie per costruire una forza lavoro altamente specializzata e percorsi di sviluppo delle competenze più lunghi e articolati.

