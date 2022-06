Riassunto: Dawn Wright di Esri accompagnerà l’esploratore Victor Vescovo in un’immersione nell’Abisso Challenger

La spedizione diretta al punto più profondo della Terra raccoglierà immagini e dati per promuovere l’avanzamento della scienza marina e della conservazione degli oceani

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Intorno al 12 luglio, un team composto da soli due membri si immergerà a quasi 10.973 metri (36.000 piedi) di profondità nell’Oceano Pacifico per catturare immagini e dati dell’Abisso Challenger, il punto più profondo della Terra. La spedizione verrà intrapresa da Victor Vescovo, esploratore di fondali marini e fondatore della società di ricerca oceanica Caladan Oceanic, in qualità di pilota, e dalla dottoressa Dawn Wright quale esperta in missioni.

