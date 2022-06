Riassunto: Dahua Technology presenta la nuova serie di videocamere con Smart Dual Illuminator e supporto completo dei colori

HANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Dahua Technology, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi IoT intelligenti incentrati sulle tecnologie video, ha lanciato ufficialmente la serie di videocamere con doppio sistema di illuminazione intelligente e supporto completo dei colori. La nuova serie con supporto totale dei colori integra due sistemi di illuminazione, uno per la luce calda e uno per gli infrarossi, dotati di tre modalità supplementari, per immagini a colori nitide e vivaci totalmente a colori, pur evitando l’uso continuativo della luce calda, offrendo così una soluzione flessibile per una vasta gamma di scenari flessibili di monitoraggio notturni e con scarsa illuminazione.





“Di frequente i crimini avvengono di notte, quindi i sistemi di sorveglianza devono essere in grado di acquisire immagini a colori degli eventi come prova per le indagini. Per questo è necessaria una luce calda, il cui uso costante può tuttavia disturbare i vicini. Ecco perché abbiamo sviluppato la videocamera con Smart Dual Illuminator e supporto totale dei colori, che offre agli utenti il meglio di entrambe le tecnologie”, ha commentato Eaden Xie, direttore del comparto IP Camera Product di Dahua Technology.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zoe Xu (xu_shuyi@dahuatech.com)