Riassunto: CyberMDX di Forescout si aggiudica l’edizione 2022 del premio Fortress Cyber Security

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il Business Intelligence Group ha annunciato quest’oggi che CyberMDX, una società di Forescout, leader della cibersicurezza automatizzata, si è aggiudicata il premio Fortress Cyber Security Awards per il 2022 nella categoria Leadership. Il programma di riconoscimento settoriale è finalizzato a identificare e premiare le società e i prodotti distintisi a livello mondiale per l’impegno dimostrato verso la tutela della sicurezza dei dati e delle risorse elettroniche in un ambiente in cui la minaccia degli hacker è in costante crescita.

Forescout, che ha acquisito CyberMDX all’inizio di quest’anno, distribuisce soluzioni di cibersicurezza automatizzata ininterrotta per asset IT, OT (Operational Technology, tecnologia operativa), IoT (Internet of Things, Internet delle cose) e IoMT (Internet of Medical Things, Internet delle cose per dispositivi medici) attraverso la sua piattaforma basata sul cloud Forescout Continuum.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

