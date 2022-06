Riassunto: Cloudinary lancia un programma per fornitori partner di soluzioni per accelerare il successo dei fornitori partner di servizi

Il programma per i fornitori partner di soluzioni di Cloudinary offre opportunità di co-marketing e servizi ad elevato valore, un nuovo Portale per i partner e corsi di formazione dal vivo e on-demand

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Cloudinary, azienda cloud specializzata nella gestione delle esperienze multimediatiche per molti dei marchi più prestigiosi al mondo, ha annunciato in data odierna un nuovo programma per i fornitori partner di soluzioni (Solutions Partner). Pensato per aiutare i fornitori partner di soluzioni ad espandere le loro attività con Cloudinary e fornire ai loro clienti esperienze visive più veloci e di qualità superiore, il programma mette a disposizione una serie di funzionalità chiave, tra cui percorsi di formazione e onboarding intuitivi, opportunità di co-marketing e servizi ad alto impatto e un nuovo Portale per i partner per l’accesso agevole a strumenti di vendita e marketing.

La rete di partner di Cloudinary permette alle aziende di migliorare il coinvolgimento con i media digitali e comprende decine di importanti fornitori partner di soluzioni, compresi AKQA, Capgemini, Classmethod, Publicis Sapient, R/GA, Tata Consulting Services e Wunderman Thompson.

