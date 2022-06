Riassunto: Cavli Wireless presenterà in anteprima la prossima generazione dell’IoT basato su LPWAN con il modulo IoT cellulare intelligente C42GM alla fiera Embedded World 2022 in Germania.

Il modulo IoT di rete di classe carrier d’alto livello e sicuro verrà presentato a più di 100.000 delegati provenienti da tutto il mondo.

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Cavli Wireless parteciperà all’edizione del 2022 di Embedded World che si svolgerà a Norimberga, Germania, dal 21 al 23 giugno 2022. Embedded World è la fiera campionaria più grande al mondo dedicata al settore Embedded; dai sistemi elettronici all’intelligenza distribuita, all’Internet degli oggetti, alla mobilità elettrica, all’efficienza energetica e molto altro ancora. L’azienda esporrà le sue soluzioni per la connettività IoT nel Padiglione 5, stand n. 5-362.





Il pezzo forte tra le novità proposte allo stand di Cavli sarà il nuovo modulo IoT cellulare intelligente compatibile con C42GM LTE CAT M1/NB1/NB2, che può essere distribuito in tutto il mondo, il che lo rende la soluzione ideale per numerose applicazioni, tra cui quelle in ambito logistico e automobilistico e i sistemi di localizzazione di veicoli.

C42GM è un modulo cellulare intelligente (Smart Cellular Module) dual-mode LTE CAT M1/NB1/NB2 (aggiornabile alla Versione 14), basato su 3GPP Versione 13, che viene fornito insieme a una eSIM integrata.

Contacts

Ajit Thomas, Direttore del marketing, Cavli Wireless Inc



ajit@cavliwireless.com

+1-650-535-1150



https://www.cavliwireless.com/