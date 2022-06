Riassunto: Brightcove nomina David Beck responsabile della strategia e dello sviluppo aziendale

Il ruolo appena creato è incentrato sull’identificazione e l’accelerazione delle opportunità di crescita strategica, comprese le iniziative organiche, le acquisizioni e le partnership a livello globale

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la piattaforma leader per lo streaming video intelligente, la monetizzazione e la comunicazione, ha annunciato oggi l’assunzione di un importante dirigente. David Beck entrerà a far parte di Brightcove in qualità di primo Chief Strategy and Corporate Development Officer, con il compito di guidare la strategia, lo sviluppo commerciale e lo sviluppo aziendale dell’azienda.

Lavorando a stretto contatto con il CEO Marc DeBevoise, nominato di recente, Beck si concentrerà sullo sviluppo di strategie che migliorino le offerte attuali e creino opportunità di espansione delle attività esistenti di Brightcove. Il suo ampio compito sarà anche quello di consentire a Brightcove di espandersi in nuovi mercati e linee di business utilizzando la sua piattaforma software leader di mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

