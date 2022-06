Riassunto: BOSAGORA lancia il suo BizNet per costruire una rete di imprese

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–La Fondazione BOSAGORA (Presidente: Kim In-hwan) ha annunciato il 29 giugno il lancio della sua esclusiva BizNet per la costruzione e l’espansione dell’ecosistema aziendale.





L’annuncio del lancio di BizNet è stato trasmesso in diretta streaming su YouTube per garantire una comunicazione libera con gli utenti.

La rete blockchain di BOSAGORA, il primo progetto di offerta di moneta iniziale (initial coin offering, ICO) in Corea del Sud, mira a realizzare un’organizzazione autonoma decentralizzata attraverso l’esecuzione di un bilancio comune accumulato grazie alla partecipazione attiva al progetto da parte degli operatori dei nodi mediata da attività parlamentari e generazione di blocchi.

La Fondazione ha sviluppato BizNet per fornire una rete blockchain che supporti gli sviluppatori snellendo le attività di apprendimento e di adattamento ai contratti intelligenti, che sono essenziali per fornire token non fungibili (non-fungible tokens, NFT) e DeFi.

Il motore di consenso di BizNet è stato pensato per fornire una serie di servizi, tra cui la compatibilità con la rete Ethereum, la riduzione del tempo di latenza necessario per la finalizzazione dei blocchi, un ciclo di generazione dei blocchi identico a quello della rete Ethereum e la possibilità di evitare l’inflazione.

Inoltre, la sua compatibilità con la rete Ethereum, che detiene il più grande ecosistema commerciale, dovrebbe contribuire all’espansione dell’ecosistema commerciale di BOSAGORA, in quanto consente collaborazioni e combinazioni con diversi servizi globali basati su Ethereum.

BizNet pubblica Biz-BOA, il suo token nativo esclusivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

BOSAGORA



Matthew Kim



matthew.kim@bosagora.io