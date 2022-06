Riassunto: Binarly, azienda specializzata nella gestione della catena di fornitura del firmware, raccoglie 3,6 milioni di dollari da WestWave Capital e Acrobator Ventures

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Binarly Inc., azienda di cibersicurezza impegnata nello sviluppo di tecnologie per la risoluzione dei problemi associati alle falle di sicurezza ripetibili entro la catena di fornitura del firmware, ha annunciato oggi di aver ricevuto un finanziamento di avviamento di 3,6 milioni da WestWave Capital e Acrobator Ventures. Tra gli altri investitori si annoverano nomi di spicco del settore della cibersicurezza come Michael Sutton, Thomas ‘Halvar Flake’ Dullien, Jamie Butler, Ryan Permeh, Bryson Bort, Pedram Amini, Chris Ueland e David Mandel di Emerging Ventures.





Binarly è cofondata dai pionieri della sicurezza informatica Alex Matrosov e Claudiu Teodorescu, che in precedenza hanno lavorato a progetti per la sicurezza hardware e software presso NVIDIA, Intel Corp., ESET, BlackBerry, Cylance e FireEye.

