Riassunto: Battery Ventures fa un investimento di maggioranza in Titian Software

L’iniziativa alimenterà la crescita continua della società britannica di software per la gestione dei campioni, che migliora i processi di ricerca per importanti organizzazioni nei settori biotecnologico, farmaceutico e accademico

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, società di investimenti globale e incentrata sulla tecnologia, ha annunciato un importante investimento di maggioranza in Titian Software Ltd., società britannica dedita allo sviluppo di software innovativi per la gestione dei campioni e relativi servizi per laboratori di analisi biologiche. I particolari della transazione non sono stati divulgati.

Titian, con sede a Londra, sviluppa tecnologia per l’intero processo di gestione dei campioni, aiutando i clienti a ottimizzare l’efficienza del loro reparto ricerca e sviluppo. In particolare, Mosaic, prodotto dall’azienda, è un prodotto che migliora la fornitura di campioni—compresi composti, biologici e reagenti—essenziali ai processi vitali di ricerca e sviluppo in laboratorio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Buckman



becky@battery.com

650-292-2077