Riassunto: Barceló Hotel Group sceglie la soluzione per centri di contatto di Talkdesk

Talkdesk aiuta il pioniere spagnolo dell’ospitalità e dei viaggi a tracciare la strada verso la trasformazione digitale

SAN FRANCISCO e PALMA DI MAIORCA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk®, Inc., leader mondiale nel campo dei centri di contatto per il cloud per aziende che mettono il cliente al primo posto, è stata scelta da Barceló Hotel Group per fornire sul cloud una destinazione in cui centralizzare le operazioni dei centri di contatto di questo marchio dell’ospitalità e per migliorare l’esperienza della clientela (customer experience, CX).

Barceló Hotel Group è la divisione dedicata agli hotel del leader del turismo spagnolo Barceló Group. Fondata nel 1931 da Simón Barceló, la società operante nel settore della ricettività alberghiera ha continuato a prosperare sotto la guida di tre generazioni della famiglia Barceló.

