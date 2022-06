Riassunto: Ascential Digital Commerce e GSK Consumer Healthcare annunciano il lancio di Ascential Digital Commerce Connect a Cannes Lions

La piattaforma di e-commerce ricca di dati, unica nel suo genere, consentirà ai dirigenti di alto livello di vedere in modo chiaro la situazione d’insieme del commercio digitale per prestazioni migliori a livello di marchio

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Ascential Digital Commerce, i cui prodotti tecnologicamente avanzati consentono ai marchi di eccellere nel commercio digitale, e GSK Consumer Healthcare, società operante nel settore sanitario sulla base di principi scientifici, uniranno le forze il 20 giugno in occasione del Festival internazionale della creatività Cannes Lions per lanciare Ascential Digital Commerce Connect, una piattaforma per il commercio digitale ricca di dati, unica nel suo genere, in grado di offrire ai dirigenti di alto livello visibilità riguardo alle vendite e alle prestazioni dei marchi a partire da più fonti di dati.

