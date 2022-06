Riassunto: APG sceglie FlexTrade per le capacità di gestione esecutiva multi-asset

L’azienda consoliderà capitali, redditi fissi e cambi valute in un’unica piattaforma EMS

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–FlexTrade Systems (@FlexTrade), azienda leader globale nell’esecuzione multi-asset e sistemi di gestione di ordini, ha annunciato che APG Asset Management (APG) ha scelto la piattaforma di gestione esecutiva di FlexTrade, FlexTRADER EMS, per consolidare e semplificare le sue capacità di gestione esecutiva multi-asset.

APG, con sede nei Paesi Bassi e responsabile della gestione di asset per un valore complessivo approssimativo di 586 miliardi euro (aprile 2022), ha identificato la necessità di rinnovare le sue operazioni di gestione esecutiva parte di una più ampia iniziativa di trasformazione del front office. Dopo il successo di una proof of concept, APG ha scelto la piattaforma esecutiva multi-asset di FlexTrade, FlexTRADER EMS, come la soluzione ottimale per offrire la flessibilità di gestire il commercio di capitali, redditi fissi e cambi valute da un’unica piattaforma.

