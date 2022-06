Riassunto: Annunciato il lancio di Fungible Storage Cluster con supporto per VMware vSphere

Fungible Storage Cluster certificato per VMware vSphere per il supporto di sistemi VM ad alte prestazioni

SANTA CLARA, California–(BUSINESS WIRE)–Fungible Inc., la società specializzata in infrastrutture dinamiche componibili, ha annunciato oggi l’uscita di una nuova versione di Fungible Storage Cluster® (FSC) 4.1, specificamente progettata per il supporto di ambienti VMware vSphere® che richiedono alte prestazioni.

Le macchine virtuali offrono una flessibilità senza pari nella gestione di ambienti informatici mutevoli e complessi. I carichi di lavoro gestiti in ambienti virtualizzati possono prevedere requisiti di stoccaggio eterogenei. Per i carichi di lavoro più impegnativi, la matrice di memorie flash ad alte prestazioni basata su NVMe/TCP di Fungible è ora certificata per vSphere e disponibile per ambienti VMware virtualizzati.

