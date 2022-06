Riassunto: Allegro DVT acquisisce Labwise Ltd. per estendere la sua linea di business del flusso di conformità e arricchire il suo portafoglio di prodotti e servizi

GRENOBLE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Allegro DVT, fornitore leader di suite di test di conformità per codec video e IP video per semiconduttori, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Labwise Ltd., un’azienda finlandese specializzata in servizi di test di dispositivi per la TV digitale per emittenti televisive, operatori di rete e produttori di dispositivi.

Labwise è una società di test indipendente, imparziale e obiettiva che fornisce servizi di test professionali per la TV digitale ai principali OEM televisivi, alle emittenti TV digitali e agli operatori. Fondata nel 2004, Labwise è oggi un laboratorio di test riconosciuto per i sistemi di trasmissione utilizzati nella regione scandinava.

