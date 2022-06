Riassunto: Alkegen Battery Group parteciperà a giugno a due saloni in Germania – AABC Europe a Magonza e The Battery Show a Stoccarda

Alkegen Battery Technologies migliora le prestazioni e la sicurezza delle batterie agli ioni di litio e di dispositivi per veicoli elettrici

BUFFALO, New York–(BUSINESS WIRE)–Alkegen, società che sviluppa l’omonima piattaforma di materiali speciali avanzati, trasformativi per batterie, oggi ha annunciato che parteciperà a due imminenti saloni in Germania – AABC Europe Conference che si terrà a Magonza e The Battery Show Europe che si terrà a Stoccarda. Alkegen Battery Group innova nel campo della batterie sviluppando materiali avanzati per i sistemi di protezione elettrica e barriere termiche impiegati nelle batterie agli ioni di litio, la tecnologia della membrana di separazione della batteria e il rivoluzionario materiale SiFAB® (silicon fiber anode battery) che consente una densità di energia maggiore, ricariche più veloci e durata più lunga della batteria in veicoli elettrici, dispositivi elettronici portatili e sistemi di ­immagazzinamento dell’energia.

info@alkegen.com