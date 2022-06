Riassunto: Alinto, il fornitore europeo di servizi di email e soluzioni di sicurezza investe in invests in opensource rilevando la webmail SOGo

Sicurezza email | Webmail | opensource

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Alinto, il fornitore europeo di servizi di email e soluzioni di sicurezza, diventa il riferimento per SOGo, la webmail opensource. Nel maggio 2022, l’editor offre sia servizio di supporto che cloud hosting della webmail opensource SOGo. Creato nel 1998 da un’azienda tedesca, successivamente rilevata nel 2009 da Inverse Inc (Montreal) e supportata da una comunità di 1.450 persone in tutto il mondo, il software oggi conta oltre 25.000 installazioni.

Oltre alla webmail, Alinto offre una soluzione completa con uno strumento amministrativo atteso dai clienti attaccato a soluzioni opensource come l’editor della piattaforma collaborativa Jamespot.

