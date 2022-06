Riassunto: AiVF raccoglie 25 milioni di dollari in un round di serie A guidato da Insight Partners per aiutare più persone a diventare genitori

L’azienda di tecnologia medica è pronta a trasformare il percorso di fertilità con la prima piattaforma AI operativa

TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–AiVF®, sviluppatore della prima piattaforma software di FIV completamente operativa basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di aver raccolto 25 milioni di dollari in un round di Serie A guidato da Insight Partners, una società di venture capital e private equity con sede a New York, con la partecipazione del Family Office di Adam Neumann, 166 2nd.

AiVF utilizzerà il finanziamento per alimentare l’adozione della piattaforma AI dell’azienda, EMA™, negli Stati Uniti e in Europa, espandere la propria forza lavoro e sviluppare ulteriori soluzioni per guidare una nuova generazione di cure digitali per la fertilità.

