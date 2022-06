Riassunto: Airship nomina Virginia Llewellyn alla carica di direttrice dell’ufficio legale e dei servizi amministrativi

La promozione a un ruolo poliedrico di alta dirigenza premia il suo successo nel creare un team legale e per la privacy dei dati di prim’ordine a sostegno della crescente attività globale SaaS di Airship

PORTLAND, Oregon–(BUSINESS WIRE)–L’azienda specializzata nel settore delle esperienze nelle app per dispositivi mobili Airship ha annunciato quest’oggi la promozione di Virginia Llewellyn alla carica di direttrice dell’Ufficio legale e dei servizi amministrativi. In questo ruolo, Llewellyn coadiuverà le questioni globali in materia di conformità, corporate governance e amministrative, nonché l’organizzazione dell’organico di Airship recentemente ampliato.





Llewellyn ha ricoperto il ruolo di vicepresidente senior e responsabile degli affari legali di Airship dall’ottobre 2020, dove la sua leadership e conoscenza del team hanno assistito clienti in tutto il mondo a comprendere e ad agire in modo proattivo per risolvere questioni importanti e spesso complicate concernenti i regolamenti sulla privacy dei dati.

Llewellyn apporta in Airship un contributo ultraventennale di esperienza negli ambiti legale, conformità e leadership delle Risorse umane e, in tutti i suoi ruoli di responsabile degli affari legali, negli ultimi 15 anni è stata responsabile di funzioni inerenti sia l’Ufficio legale sia la gestione del personale.

