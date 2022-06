Riassunto: Airbus lancia Airspace Link HBCplus , la soluzione flessibile per la connettività con larghezza di banda elevata per le linee aeree

Flessibilità esclusiva per le esigenze di connettività delle compagnie aeree

Airbus sceglie Safran Passenger Innovations come fornitore di antenne e di terminali in banda Ka

Inmarsat è stato selezionato come primo fornitore di servizi gestiti

Offerta di connettività esterna come parte dell’ecosistema aperto Airspace Link

AMBURGO, Germania–(BUSINESS WIRE)–Airbus ha lanciato Airspace Link HBCplus, la sua nuova soluzione di connettività satellitare flessibile offerta come opzione di catalogo adattato agli SFE* e per il retrofit a tutti i programmi di Airbus. HBCplus, che inizialmente proporrà servizi in banda Ka, consentirà alle linee aeree di connettersi a selezionati Managed Service Provider (MSP) tramite un nuovo terminale e un’antenna certificati realizzati come parte dell’aeromobile.

