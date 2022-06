Riassunto: Aera Technology lancia nuove funzionalità per accelerare l’adozione dell’intelligenza decisionale

I miglioramenti apportati ad Aera Decision Cloud™ fanno avanzare l’intelligence e le operazioni basati sull’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI)/sull’apprendimento automatico (machine learning, ML) per accelerare e scalare le decisioni in ambito digitale

ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2022 – Aera Technology ha annunciato oggi durante l’evento Gartner® Supply Chain Symposium/Xpo™ 2022, il lancio di nuove funzionalità AI/MLOP e per sviluppatori per la sua piattaformaAera Decision Cloud™. Finalizzati ad accelerare e scalare l’automazione delle decisioni, tali miglioramenti potenziano il motore basato sulla scienza dei dati della piattaforma e forniscono funzionalità avanzate per comprendere le correlazioni e l’efficacia delle decisioni. Queste innovazioni rafforzano inoltre le capacità di Aera Decision Cloud di gestione degli iter decisionali relativi alla catena di fornitura.

Aera Decision Cloud è stata progettata per accelerare l’adozione dell’intelligenza decisionale; ossia la digitalizzazione, il potenziamento e l’automazione del processo decisionale.

