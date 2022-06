Riassunto: Advent Technologies riceve la comunicazione di un finanziamento da 782,1 milioni dallo Stato greco per il progetto IPCEI Green HiPo

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (“Advent”), azienda leader guidata dall’innovazione nello spazio tecnologico delle celle a combustibile e dell’idrogeno, è lieta di annunciare di aver ricevuto la comunicazione dallo Stato greco di un finanziamento nell’ambito dei Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (“IPCEI”) Idrogeno Tecnologia, Green HiPo. La comunicazione dallo Stato greco è stata inviata all’Unione europea (“UE”) nell’ambito del Fondo IPCEI. Una volta ratificato dall’UE, il finanziamento totale di 782,1 milioni di euro per il progetto Green HiPo di Advent sarà reso disponibile per un periodo di sei anni, come presentato secondo il calendario seguente:

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Advent Technologies Holdings, Inc.



Naiem Hussain, Chief Investment Officer



press@advent.energy