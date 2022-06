Riassunto: ACI Worldwide porta avanti l’economia “ubiquitaria, istantanea” con il lancio di Smart Engage, che consente acquisti mobili mentre incrementa le vendite dei negozianti

I consumatori ricevono offerte personalizzate con la possibilità di ordinare istantaneamente e pagare per beni e servizi con un singolo clic sul cellulare

MIAMI e AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), leader mondiale nel settore del software per pagamenti in tempo reale, cruciale per la mission di una miriade di aziende, oggi ha annunciato il lancio di ACI Smart Engage, un’esclusiva piattaforma che consente ai negozianti di tutto il mondo di presentare la loro gamma di beni e servizi direttamente sugli smartphone dei consumatori tramite una tecnologia di riconoscimento della località, della voce e dell’immagine, portando gli acquisti mobili a un nuovo livello.





Con ACI Smart Engage, la geolocalizzazione accoppiata a media scansionabili e tag audio in annunci radio, su stampa e televisivi, poster, riviste, cataloghi, espositori nelle vetrine e altro ancora metterà in grado i consumatori di acquistare articoli istantaneamente 24/7 con un clic dovunque si trovino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Nidhi Alberti



nidhi.alberti@aciworldwide.com

Nord America e Sud America

Katrin Boettger



katrin.boettger@aciworldwide.com

Europa, Medio Oriente e Africa