Riassunto: Acceleration Robotics lancia ROBOTCORE™ per velocizzare i robot ROS 2

Il framework di accelerazione hardware ROBOTCORE™ aiuta gli specialisti a realizzare ‘chip robotici’ e a rendere le elaborazioni dei robot più veloci, deterministiche e a maggior efficienza energetica, tramite FPGA e GPU.





VITORIA-GASTEIZ, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Acceleration Robotics S.L., una startup con sede nei Paesi Baschi specializzata in semiconduttori per robot e nella progettazione di cervelli personalizzati per i robot che, grazie a FPGA e GPU, ne velocizzano i tempi di risposta, ha rilasciato ROBOTCORE™, un framework di accelerazione hardware per il Robot Operating System (ROS), lo standard nel settore robotico. Con l’offerta di blocchi per la realizzazione di semiconduttori robotici, la società crea architetture di elaborazione personalizzate per robot a performance elevate basate sull’accelerazione hardware, pur restando totalmente indipendente dai robot e dagli acceleratori grazie al supporto dei modelli di FPGA e GPU più diffusi.

