Riassunto: ABS e SpaceX firmano un JDP sulle piattaforme-drone telecomandate per il recupero di razzi

PORT CANAVERAL, Fla.–(BUSINESS WIRE)–it ABS ha firmato un progetto di sviluppo comune (joint development project, JDP) con SpaceX per esaminare le funzioni telecomandate di piattaforme-drone per il recupero di razzi utilizzate per recuperare razzi di lancio in mare.





Le piattaforme-drone per il recupero di razzi sono modificate per includere un ponte ampliato atto ad aumentare le dimensioni della piattaforma di atterraggio, quattro motori per la propulsione e per mantenere la stazione e una schermatura per proteggere attrezzature elettriche e motori sul ponte. Le piattaforme-drone sono totalmente prive di personale durante gli atterraggi, ma dotate di un robot a bordo per fissare il propulsore del razzo alla piattaforma-drone prima che l’imbarcazione torni al porto.

