Riassunto: ABP Publishing ha continuato la sua crescita nel 2022, secondo il rapporto del primo trimestre

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–ABP Publishing ha quasi raddoppiato le sue vendite sul mercato tedesco nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Altri mercati target hanno mostrato un rialzo secondo il piano evoluto. Pertanto, la società continua la sua tendenza alla crescita.

Per il 2022, la società ha fissato l’obiettivo di crescita al 30% in linea generale. Secondo i rapporti per il Q1, questo parrebbe un obiettivo raggiungibile. Ad esempio, i ricavi dai titoli tedeschi sono cresciuti del 70% rispetto al Q1 2021 e del 20% – fino al Q4 2021.

“Abbiamo costruito un sistema di pianificazione efficace e vediamo l’acquisizione dei diritti, la produzione e il marketing svilupparsi in base a questo piano a lungo termine, – ha dichiarato Andrey Mishenev, CEO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

