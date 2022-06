Renault Clio: in arrivo il restyling di metà carriera

Nel corso dell’autunno del 2023, l’utilitaria Renault Clio sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile soprattutto per lo stile del frontale in linea con la nuova SUV compatta Austral. Inoltre, è previsto l’allestimento Esprit Alpine in sostituzione dell’attuale RS Line.

La gamma della prossima Renault Clio restyling comprenderà le configurazioni a propulsione ibrida Mild Hybrid da 12V con il motore 1.3 TCe a benzina, Mild Hybrid Advanced da 48V con il propulsore 1.2 TCe anch’esso a benzina, E-Tech Hybrid con la tecnologia Full Hybrid da 145 CV ed E-Tech Plug-In con la tecnologia Plug-In Hybrid da 160 CV di potenza complessiva.

Per il resto, nella gamma della nuova Renault Clio restyling figurerà anche la motorizzazione a benzina 1.0 TCe da 90 CV e 110 CV di potenza, più la versione a GPL da 100 CV e l’unità diesel 1.5 BluedCi anch’essa da 100 CV di potenza.