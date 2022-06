Referendum giustizia, Lega: “Caos seggi, furto di democrazia”

(Adnkronos) – “Caos seggi a Palermo, città con più di 600mila abitanti chiamata a esprimersi anche per le Amministrative, e anomalie e rallentamenti in altri Comuni. Dalle 7 di questa mattina, la Lega sta raccogliendo segnalazioni da tutta Italia per quello che il partito di Matteo Salvini chiama ‘scandaloso e sconvolgente furto di democrazia’. Nel capoluogo siciliano mancano presidenti di seggio e scrutinatori”. Così dalla Lega.

La Lega ha chiesto l’intervento del Capo dello Stato e del ministro dell’Interno: “Situazione indegna per un Paese civile”.