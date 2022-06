Recover™ accelera la crescita con una partecipazione di minoranza da 100 milioni di dollari condotto da Goldman Sachs Asset Management, associato all’investitore esistente STORY3 Capital Partners

Il nuovo investimento di capitale giunge nel momento in cui la sostenibilità diventa una priorità più importante per i rivenditori e i marchi leader globali





MADRID–(BUSINESS WIRE)–Recover™, un’azienda leader nelle scienze dei materiali e produttore di fibre di cotone riciclato di qualità superiore a basso impatto e di fibre miste di cotone, ha annunciato oggi di aver completato una nuova partecipazione di capitale di minoranza da 100 milioni di dollari condotta dalla divisione Sustainable Investing di Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs). Ad accompagnare l’investimento di Goldman Sachs è l’azionista di maggioranza STORY3 Capital Partners.

Recover utilizzerà il finanziamento per accelerare la propria espansione globale e la capacità produttiva, consentendo l’adozione più rapida di iniziative di sostenibilità da parte di marchi e rivenditori leader sul mercato. Recover serve alcuni dei rivenditori, marchi e venditori più grandi e riconoscibili al mondo, tra cui Primark, Inditex, C&A, Revolve e Lands’ End.

La fibra di cotone riciclato brevettata di Recover riduce il consumo di carbonio e di acqua nella supply chain del settore dell’abbigliamento, affrontando il problema del contributo del settore ad una delle maggiori fonti di degrado ambientale. Secondo Recover, il nuovo investimento darà impulso alla produzione di oltre 350.000 tonnellate di fibra di cotone riciclato all’anno entro il 2026, facendo risparmiare fino a 5 trilioni di litri di acqua all’anno—l’equivalente dell’acqua potabile consumata ogni anno da oltre 4,5 miliardi di persone—e consentendo notevoli riduzioni delle emissioni di anidride carbonica, dei consumi energetici e dell’utilizzo del suolo rispetto alla tradizionale fibra di cotone, secondo studi di settore*.

“Goldman Sachs è impegnata a collaborare con aziende innovative che aiutano a guidare la sostenibilità”, ha dichiarato Letitia Webster, Amministratore delegato e Responsabile della sostenibilità di Goldman Sachs Asset Management Division. “Recover è un’azienda rivoluzionaria nel settore tessile e dell’abbigliamento, con soluzioni sostenibili molto necessarie basate sulla scienza dei materiali. Siamo entusiasti di investire nella crescita di Recover per accelerare la produzione su scala e lo sviluppo continuo delle sue tecnologie”. Letitia Webster entrerà a far parte del CdA di Recover come parte della transazione.

“Recover sta aiutando a creare un futuro sostenibile risolvendo un enorme problema ambientale, e siamo entusiasti di collaborare con Goldman Sachs per accelerare la nostra crescita”, ha dichiarato Alfredo Ferre, amministratore di famiglia di quarta generazione e CEO di Recover. Ben Malka, Operating Partner di STORY3 Capital Partners, nonché Executive Chairman di Recover, ha così commentato: “Recover ha perfezionato l’arte e la scienza della produzione scalata della fibra di cotone riciclata sostenibile per oltre 70 anni in diverse generazioni della famiglia Ferre in Spagna. Oggi Recover offre una soluzione basata sull’IP brevettato che produce fibra di cotone riciclato dalle massime prestazioni a costi competitivi per applicazioni di filatura sia a rotore che ad anello”.

Il marchio Recover è una parte importante dell’impegno e delle credenziali di sostenibilità dei maggiori rivenditori e marchi, e sempre più clienti di Recover stanno abbinando il proprio brand a Recover per dimostrare che i loro prodotti sono realizzati con la fibra di cotone riciclato dell’azienda. Operando nel mercato del cotone da 50 miliardi di dollari, Recover è un’azienda leader nell’innovazione e nella definizione di categorie che ha registrato una rapida crescita. La società ha aperto nuovi centri produttivi in Pakistan e in Bangladesh, con altri impianti di prossima apertura sempre in Bangladesh e in Vietnam.

“Per realizzare un cambiamento su scala nel settore della moda, abbiamo bisogno di collaborare con innovatori come Recover”, ha dichiarato Lynne Walker, Direttore di Primark Cares, Primark. “Incrementando l’utilizzo della fibra di cotone riciclato di Recover nei prodotti Primark, questo investimento ci consentirà di mantenere la nostra promessa di rendere la moda più sostenibile accessibile per milioni di consumatori”.

Peter Comisar, Managing Partner di STORY3 Capital Partners e già Partner di Goldman Sachs, ha detto: “Siamo incredibilmente orgogliosi che la nostra collaborazione con Recover abbia consentito all’attività di crescere in maniera esponenziale fin dalla nostra acquisizione nel 2020. Nei prossimi anni assisteremo a una trasformazione radicale di grandi industrie con soluzioni sostenibili. Recover è in una posizione unica per essere il leader globale nella fibra di cotone sostenibile e siamo entusiasti di collaborare con Goldman Sachs alla prossima fase dell’evoluzione di Recover”.

*Fonte: Studio LCA verificato da AITEX, Universitat de València e UNESCO.

Informazioni su Recover™

Recover™ è un’azienda leader nelle scienze dei materiali e produttore globale di fibre di cotone riciclato a basso impatto e di alta qualità e miscele di fibre di cotone. I suoi eccellenti prodotti, eco-compatibili ed economicamente concorrenziali sono creati in collaborazione con la supply chain per rivenditori e brand globali, e offrono una soluzione sostenibile per arrivare a una moda circolare per tutti. In qualità di azienda a conduzione familiare di quarta generazione, con oltre 70 anni di storia nel tessile, Recover™ persegue la missione di incrementare la sua tecnologia brevettata per generare un impatto positivo duraturo sull’ambiente e collaborare con brand/rivenditori e altri attori del cambiamento per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del settore. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.recoverfiber.com e seguire @recoverfiber sui social.

Informazioni su STORY3 Capital Partners

STORY3 è uno dei principali gestori di investimenti alternativi incentrati unicamente sulla catena del valore dei consumatore, comprese aziende all’incrocio tra consumatori e sostenibilità. Fin dalla fondazione dell’azienda nell’ottobre 2018, il team di STORY3 ha selezionato, organizzato ed eseguito transazioni di capitale per oltre 1 miliardo di dollari in aziende a contatto diretto con i consumatori. STORY3 utilizza una strategia di investimento flessibile, abbinando conoscenza approfondita del settore, assistenza operativa ed esclusiva esperienza nelle transazioni per sostenere la creazione di valore per i suoi soci. Per maggiori informazioni, visitare www.story3capital.com.

Informazioni su Goldman Sachs Asset Management

Riunendo investimenti tradizionali e alternativi, Goldman Sachs Asset Management offre ai clienti di tutto il mondo una partnership dedicata e focalizzata sulla performance a lungo termine. In qualità di principale area di investimento all’interno di Goldman Sachs (NYSE: GS), forniamo servizi di investimento e consulenza per le istituzioni, i consulenti finanziari e gli individui leader a livello mondiale, attingendo dalla nostra rete globale profondamente connessa e approfondimenti di esperti su misura, in ogni regione e mercato, supervisionando oltre 2 trilioni di dollari in asset sotto supervisione in tutto il mondo al 31 marzo 2022. Spinti dalla passione per le prestazioni dei nostri clienti, cerchiamo di costruire relazioni a lungo termine basate su convinzione, risultati sostenibili e successo condiviso nel tempo. Seguiteci su LinkedIn.

