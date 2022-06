RaiPlay, da domani i nuovi episodi della serie animata “Robin Hood”

Arrivano in anteprima su RaiPlay i nuovi episodi della terza stagione di “Robin Hood”, la serie animata realizzata con l’ausilio della computer grafica, dedicata all’intramontabile classico su Robin di Locksley. A partire da venerdì 10 giugno la piattaforma digitale della Rai ospiterà tutte le nuove puntate dell’ultima stagione, dalla 27 alla 52, che andranno anche su Rai Gulp a partire dal 3 luglio.

Nell’ultimo episodio Robin e Derke stavano cercando un modo per spezzare l’incantesimo di Marian, che aveva trasformato Geri in Little John e viceversa. Da qui riprendono le loro nuove avventure, che li porteranno ad incontrare draghi furiosi, nuovi incantesimi, molti briganti ed altre missioni per conto di Re Riccardo.

Questo cartone animato si ispira alla storia classica di Robin Hood e racconta del giovane Robin di Locksley, un ragazzo di 10 anni pieno di energia, coraggio ed umorismo che, insieme ai suoi amici, vive entusiasmanti avventure, senza perdere l’occasione di divertirsi, combattendo e mettendo i bastoni fra le ruote ai tiranni del paese, come lo sceriffo di Nottingham ed il principe Giovanni.

Tutti i personaggi protagonisti sono ragazzini che vengono in soccorso dei loro amici, quando qualche intruso entra nella foresta di Sherwood.