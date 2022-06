QVC, un’offerta sempre più ampia grazie al Drop Shipment

(Adnkronos) –

QVC Italia, parte di Qurate Retail Group, leader globale nel video commerce, introduce il “Drop Ship program”, per migliorare ulteriormente l’esperienza di shopping grazie ad un assortimento sempre più ampio. La formula prevede la spedizione al cliente direttamente da parte del fornitore.



Brugherio, 27 giugno 2022 – Offrire un’esperienza d’acquisto più personalizzata, sempre più vicina ai gusti e desideri dei clienti; ampliare ulteriormente la rilevanza dell’ecommerce; aprire a nuove partnership commerciali e a nuovi prodotti che non potevano essere in precedenza trattati per peculiarità logistiche.

Sono alcuni dei motivi che hanno spinto QVC Italia ad adottare il drop shipment: un sistema basato sull’accordo commerciale tra QVC e il produttore che permette al primo di vendere un prodotto senza averlo materialmente in magazzino, ma facendolo spedire direttamente dal produttore.

Per gestire e processare gli ordini, QVC Italia si è dotata della piattaforma CommerceHub per coordinare e controllare le vendite effettuate in collaborazione con i brand partner.

CommerceHub è una rete commerciale cloud-based e fornisce software e servizi che consentono ai partner di ampliare le attività di vendita al dettaglio e di e-commerce attraverso nuovi modelli di business; offre maggiore agilità ed efficienza migliorando al contempo l’esperienza di acquisto dei clienti.

Il progetto, lanciato in anteprima in Italia, sarà adottato in tutti i paesi in cui è presente QVC International (QVC Germania, QVC UK, QVC Giappone, QVC Italia)

I nuovi articoli trattati abbracciano il mondo della casa, del lifestyle e del food. Si spazia dai grandi elettrodomestici (lavatrici, asciugatrici, frigoriferi, microonde, televisori) ai mobili, dagli attrezzi fitness (tapis roulant, cyclette) alle piante, fino ai cibi pronti che necessitano di temperatura controllata.

I fornitori partner devono rispettare determinati requisiti. Tra questi, aver sede in Italia e spedire la merce da un magazzino situato nella Penisola, essere in grado di fornire foto e contenuti del prodotto, nonché di supportare le quantità previste in un lasso di tempo ragionevole e convenuto.

La spinta sul digitale



Si tratta di un passo con cui QVC Italia, player attivo nel video commerce attraverso i canali tv (ddt 32 e 475 SKY), il sito e-commerce

www.qvc.it, lo streaming digitale, le piattaforme social e la app likeQ, punta a crescere ulteriormente in particolare nel segmento delle vendite online, continuando a far leva sui punti di forza che hanno caratterizzato l’azienda sin dalle origini: un’offerta di qualità che si compone di brand noti e nuovi prodotti (dai gioielli, alla moda, dal beauty al mondo della casa, dal food all’elettronica), la formula incentrata sullo storytelling e l’elevato livello del servizio offerto.

Lanciato in Italia nel 2011, un anno dopo il debutto del canale tv, l’e-commerce è stato infatti fin da subito tra le priorità del Gruppo che, pur nascendo come player di tv shopping, oggi rappresenta una piattaforma retail multimediale che abbraccia tv, sito, social e mobile. La pandemia ha accelerato la propensione all’uso del digitale, con una forte crescita del commercio elettronico anche tra i consumatori più senior.

Per capire le dimensioni del fenomeno, nel 2021 QVC International ha generato un fatturato di 3,1 miliardi di dollari: di questi, 1,5 miliardi (il 47% delle vendite totali) sono stati realizzati grazie all’e-commerce, con un forte peso del canale mobile che rappresenta il 73% delle vendite digitali.

Commenta Paolo Filipin, Director of Merchandising QVC Italia: “L’inserimento della formula di drop shipment all’interno dell’offerta multicategoria di QVC Italia porta grandi vantaggi sia ai nostri clienti che ai brand partner, già strutturati per la distribuzione in questa modalità, che desiderano sviluppare il proprio business ed avvalersi di un nuovo canale altamente performante. Grazie alle nostre continue ricerche, infatti, conosciamo bene i comportamenti d’acquisto e le esigenze dei nostri clienti. Desideriamo sorprenderli ed ispirarli ogni giorno con delle novità pensate appositamente per loro”.

***

A proposito di QVC:



QVC è leader mondiale nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, moda, beauty, elettronica e gioielli e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità.

Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social.

QVC è parte di Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP) insieme a HSN®, Zulily® e i Cornerstone Brands oltre a partecipazioni di minoranza e investimenti in energia green. Qurate Retail Group propone un modo più sostenibile di fare shopping ed è numero uno nel video commerce (vCommerce).

QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.

Shop with Joy shop with QVC



Canale 32 digitale terrestre e tivùsat, canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it, App likeQ

