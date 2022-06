Quorum Software annuncia una collaborazione economica e di pianificazione di nuova generazione con Schlumberger

Planning Space di Quorum viene integrato con la soluzione FDPlan di Schlumberger

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Quorum Software (Quorum), leader globale di software dedicato al settore energetico, ha annunciato oggi di aver stretto un accordo con Schlumberger per integrare insieme Planning Space di Quorum, un prodotto di pianificazione aziendale e di economia petrolifera leader nel settore, con la soluzione di pianificazione dello sviluppo sul campo FDPlan, potenziata dall’ambiente cognitivo E&P DELFI. La soluzione integrata verrà offerta direttamente da Schlumberger con Planning Space come motore dell’economia petrolifera.

L’accordo prevede inoltre l’acquisizione da parte di Quorum del software di pianificazione, rischio e riserve Merak da Schlumberger.

“Quorum e Schlumberger hanno sviluppato relazioni a lungo termine con i nostri clienti e collaboratori nei decenni di servizio al settore energetico”, ha dichiarato Gene Austin, Direttore Generale di Quorum. “Unire le nostre soluzioni leader sul mercato per la pianificazione e l’economia offre ai clienti di tutto il mondo l’accesso all’ecosistema tecnologico più completo del settore, sostenuto dal nostro team di esperti nel settore energetico”.

“La collaborazione tra Quorum e Schlumberger consentirà ai nostri clienti di integrare in maniera fluida dati e flussi di lavoro trasversali, per accelerare i processi decisionali nella pianificazione, nelle operazioni e nei consigli di amministrazione”, ha dichiarato Trygve Randen, Direttore, Digital Subsurface Solutions di Schlumberger. “Integrando l’ambiente DELFI e i flussi di lavoro del dominio con le soluzioni di pianificazione aziendale di Quorum, diamo vita a una novità nel settore —un’esperienza davvero integrata che connette tutte le funzioni nell’organizzazione”.

Con l’accordo a effetto immediato, Quorum e Schlumberger sono già attivamente impegnate con diverse grandi società del settore energetico per potenziare le proprie prestazioni e redditività attraverso una migliore pianificazione aziendale nell’intera organizzazione.

