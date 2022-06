Quando il mondo della musica (non tutto per fortuna) volta le spalle

Dovevamo diventare migliori, si diceva, dopo l’emergenza Covid-19.

Nel nostro piccolo, come facciamo ormai da 11 anni, abbiamo sempre sostenuto il mondo della musica soprattutto in questi anni di “sofferenza”.

Ora che tutto sembra un lontano ricordo, ci si può disfare delle testate online anche per una semplice richiesta di accredito stampa per un concerto a Bari (Abbiamo raccontato e immortalato tanti concerti, non casca il mondo per uno in meno).

Così come per l’ormai consueto diniego per richieste di interviste.

Senza presunzione alcuna, la nostra attività editoriale continua ad andare avanti, con o senza interviste o accrediti. Raccontando e dando spazio a chi merita a chi crede in noi, a chi RISPETTA.

Non siamo un sito nato ieri, ma una testata giornalistica esistente da ormai 11 anni.

E per fortuna c’è sempre chi rispetta e stima il nostro operato.

La redazione