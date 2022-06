“Putin presto operato per cancro”

(Adnkronos) – Vladimir Putin sarà operato per un tumore al pancreas. Al presidente russo è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta preparando per un intervento chirurgico d’urgenza presso il National Medical Research Center for Oncology. NN Blokhin di Mosca, la migliore clinica pubblica russa specializzata nel trattamento di malattie oncologiche. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian, citando il giornalista israeliano Mark Kotlyarsky che lo ha annunciato su un canale televisivo sulla base di elementi forniti da fonti informate di Mosca.

In un’intervista al canale “We Can Explain”, Kotlyarsky ha chiarito che uno dei suoi interlocutori proviene da ambienti medici della capitale russa, mentre un altro lavora nell’amministrazione del Cremlino. Secondo le fonti, uno degli edifici del Centro Blokhin viene preparato e chiuso ad altri pazienti, mentre Putin sarebbe in attesa di un esame preoperatorio.