Putin: “Missile ‘Sarmat’ operativo entro fine anno”

(Adnkronos) – Il missile balistico intercontinentale ‘Sarmat’ sarà operativo entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato il presiente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa.

Il missile ‘Sarmat’ ha la gittata più lunga al mondo, fino a 18.000 km, e può trasportare anche testate ipersoniche con un peso fino a 10 tonnellate. La sua unicità è stata sottolineata in passato dal presidente Putin, secondo il quale il Sarmat “non ha analoghi al mondo”. Quest’arma, secondo quanto ha detto Putin il 20 aprile scorso citato dalla Tass nel giorno del test, “garantisce in modo affidabile la sicurezza della Russia” e “farà pensare coloro che, nel fervore di una frenetica retorica aggressiva, stanno cercando di minacciarla”. Putin ha anche spiegato che per la fabbricazione del Sarmat sono state utilizzate “solo unità, componenti e parti” russe.