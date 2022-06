Promuovere lo sviluppo dell’energia verde: CHINT espone la sua soluzione globale ad Hannover

SHANGHAI–(BUSINESS WIRE)–Appuntamento dal 30 maggio al 2 giugno in Germania alla Hannover Messe, il ‘segnavento’ mondiale della tecnologia industriale. CHINT, il principale fornitore globale di soluzioni per l’energia intelligente, ha presentato 10 prodotti e soluzioni che riguardano nuove energie, trasformatori smart ecologici e attenti all’ambiente ed edifici intelligenti, presso il Padiglione delle soluzioni energetiche (H11.C30).





Focalizzata sulle nuove energie e sull’intera catena industriale, CHINT ha condiviso le proprie pratiche ed esplorazioni in diversi campi: “energia verde”, “rete intelligente”, “riduzione del carico” e “accumulo delle nuove energie”. “CHINT si impegna per lo sviluppo ecologico ed è in prima linea nella riduzione delle emissioni di carbonio nei settori elettrico ed energetico. Dopo tutti questi anni, CHINT ha richiamato e fidelizzato numerosi clienti importanti e una serie completa di scenari utente, per percepire e captare rapidamente i cambiamenti e le nuove richieste di mercati e clienti”, è stato il commento di Lily Zhang, CEO di CHINT Electrics.

Nel 2021 sono terminati con successo i progetti di accumulo energia di CHINT e BYD, e i due partner hanno unito le forze per servire il mercato delle nuove energie nel Regno Unito. Nel corso dell’anno, il progetto di contatori intelligenti curato da CHINT per l’Arabia Saudita ha comportato la consegna di oltre 500.000 disgiuntori intelligenti nella regione. CHINT Cambodia ha sviluppato sistemi fotovoltaici fuori rete in aree locali, portando l’elettricità in queste zone tramite migliaia di installazioni fotovoltaiche ‘off grid’.

Le soluzioni targate CHINT sono orientate alla trasformazione energetica per contribuire a centrare gli obiettivi climatici globali. Alla fiera, CHINT ha organizzato 8 eventi, virtuali o in presenza, durante i quali ha condiviso nuovi prodotti e soluzioni. CHINT ha presentato le sue proposte fotovoltaiche nell’ambito di uno spettacolo, curato dal team europeo dell’azienda, che ha consentito al pubblico di provare le nuove soluzioni energetiche e le applicazioni fotovoltaiche targate CHINT su larga scala e a livello industriale, commerciale e residenziale, evidenziando così l’interesse suscitato dall’innovativo modello ‘Fotovoltaico +’. L’azienda ha illustrato al pubblico anche le soluzioni CHINT Smart City interconnesse ed efficienti, a risparmio energetico e a ridotte emissioni di carbonio. In contemporanea i riflettori erano puntati sui disgiuntori automatici in custodia stampata con terminali intelligenti, sui dispositivi di rilevamento dei guasti da arco elettrico (AFDD) e su diverse novità, tutto proposto da CHINT, con particolare rilievo dei punti di forza dell’azienda nei prodotti intelligenti.

Lily Zhang ritiene che “grazie alla piattaforma espositiva commerciale di Hannover, così importante, i clienti di oltre 140 diverse nazioni e regioni del mondo hanno partecipato con CHINT a discussioni e scambi di idee. La cooperazione formata tra CHINT e i partner internazionali presenta un potenziale infinito e consentirà di sfruttare la soluzione globale di CHINT per incentivare lo sviluppo dell’energia verde”.

