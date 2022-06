PPG lancia lo spettrofotometro PPG DIGIMATCH e il software PPG VisualizID per semplificare ed accelerare il processo di abbianamento colori nel settore globale delle vernici per carrozzerie auto

Gli strumenti avanzati sono le ultimissime aggiunte alla soluzione digitale end-to-end PPG LINQ

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha annunciato in data odierna l’introduzione dell’avanzato software di visualizzazione 3D PPG VISUALIZID™ e dello spettrofotometro digitale PPG DIGIMATCH™ per accelerare e semplificare il processo di abbinamento dei colori per le carrozzerie. Tali sofisticati strumenti sono i componenti più recenti della soluzione digitale end-to-end PPG LINQ™ pensata per il settore globale delle vernici per carrozzerie auto.

La soluzione digitale PPG LINQ permette ai clienti del settore delle vernici per carrozzerie auto di semplificare il processo di riparazione utilizzando la piattaforma basata su cloud e i relativi software e hardware digitali interconnessi di PPG, nonché i suoi innovativi servizi.

Lo spettrofotometro digitale multi-angolare PPG DigiMatch aiuta i carrozzieri ad effettuare l’abbinamento dei colori in modo più facile e veloce. Lo spettrofotometro propone un design ergonomico e leggero, che ne consente l’uso con una sola mano. I sei angoli di imaging e i sei angoli di riflettanza della fotocamera forniscono informazioni sul colore e sulla consistenza per l’identificazione della giusta formula di abbinamento in modo rapido ed efficiente.

Il software PPG VisualizIDimpiega le informazioni acquisite dallo spettrofotometro PPG DigiMatch o da altri spettrofotometri di PPG per aiutare gli utenti a selezionare il migliore abbinamento dall’ampio assortimento di colori di PPG. Si tratta del primo software di questo genere a livello settoriale che permette di digitalizzare un processo che prima richiedeva diversi tentativi riducendo, pertanto, gli sprechi.

“Sappiamo che i titolari delle carrozzerie sono alla ricerca di soluzioni digitali che consentano loro di accrescere la produttività, l’efficienza e la sostenibilità” ha affermato Chancey Hagerty, vicepresidente globale della divisione Automotive Refinish presso PPG. “Sviluppato e testato insieme ai clienti, il sistema digitale PPG LINQ aiuta a raggiungere tale obiettivo, consentendo ai nostri clienti di operare in modo più rapido e sostenibile servendosi di funzionalità che ottimizzano il consumo dei prodotti e riducono gli sprechi”.

Il lancio del software PPG VisualizID e dello spettrofotometro PPG DigiMatch giunge sulla scia dell’introduzione, nel 2019, del sistema PPG MOONWALK®, il pluripremiato sistema automatizzato di miscelazione delle vernici dell’azienda. Ulteriori componenti del sistema PPG LINQ saranno lanciati più avanti nel corso dell’anno.

“Ci proponiamo fermamente di fornire soluzioni che soddisfino appieno le esigenze delle carrozzerie del futuro su scala globale” ha spiegato Denise Lu, direttrice del marketing PPG, divisione Carrozzeria auto. “Il software PPG VisualizID e lo spettrofotometro PPG DigiMatch contribuiranno ad accrescere l’efficienza, consentendo alle carrozzerie di riparare più auto, in modo più rapido e sostenibile”.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione digitale PPG LINQ visitate https://ppglinq.com.

