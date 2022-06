Piramal Pharma Solutions nomina Herve Berdou Chief Operating Officer

(Adnkronos) – MUMBAI, India, 22 giugno 2022 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nello sviluppo e nella produzione a contratto (CDMO), ha annunciato oggi la nomina di Herve Berdou a Chief Operating Officer di Piramal Pharma Solutions (PPS).

Berdou entra a far parte di Piramal Pharma Solutions da Lonza, dove ha ricoperto il ruolo di Global Head of Operations, Cell and Gene Technologies. Vanta oltre due decenni di esperienza in tutta la catena di fornitura, gli approvvigionamenti e le operazioni globali, tra cui produzione e posizioni dirigenziali in stabilimenti di piccole e grandi dimensioni. In Lonza, Berdou era a capo di una rete mondiale di siti di servizi a contratto. In precedenza, aveva lavorato con una serie di rinomate aziende farmaceutiche, tra cui AstraZeneca & MedImmune e Novartis. Con una lunga esperienza sia nel settore CDMO che nello sviluppo e produzione di farmaci innovativi e generici, Berdou apporta a PPS una comprensione di entrambe le prospettive. La sua passione risiede nello sviluppo di strategie incentrate sul cliente, nella creazione di organizzazioni snelle, nel coinvolgimento dei dipendenti attraverso una cultura solida e inclusiva e nella formazione di una forte mentalità di qualità in tutta l’organizzazione. Nel suo nuovo ruolo, Berdou avrà come sede gli Stati Uniti nordorientali.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Porgo il benvenuto a Herve in PPS e gli auguro successo nel nuovo ruolo. La sua ampia e approfondita esperienza funzionale nel settore ci aiuterà a creare valore per tutti i nostri stakeholder mentre proseguiamo il nostro percorso di crescita redditizia. Il suo mix di CDMO ed esperienza in aziende farmaceutiche innovative lo posiziona per comprendere e soddisfare le esigenze dei nostri clienti e dei loro pazienti. La sua esperienza operativa in diversi paesi porterà il meglio del nostro team e della nostra rete di sedi ai nostri clienti mentre forniamo progetti integrati e supportiamo la loro progressione clinica e successo commerciale. Lo stile di gestione di Herve è in linea con i nostri valori e le nostre priorità culturali”.

Berdou ha conseguito un Master in Approvvigionamento e catena di fornitura presso l’IAE di Grenoble, in Francia – Écoles Universitaires de Management, e una laurea in Economia e Politica presso l’Università Pierre Mendès-Francia.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili dall’investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

