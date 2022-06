La nuova Peugeot 408

PEUGEOT 408 si contraddistingue innanzitutto per la sua silhouette dinamica, tipica del mondo delle Fastback e per il suo stile inconfondibile, ma anche per la sua capacità di rompere gli schemi. L’aspetto felino è tipico dei modelli del Marchio.

Le linee sono affilate, la calandra è in tinta carrozzeria per integrarsi perfettamente con il frontale e mostra il nuovo emblema PEUGEOT, con la testa del leone di profilo.

Il paraurti posteriore, dal taglio rovesciato, è sorprendente e conferisce al profilo un aspetto deciso. La 408 poggia saldamente sulle grandi ruote da 720 mm di diametro su particolari cerchi da 20 pollici che presentano un design geometrico sorprendente.

Nella parte frontale, la firma luminosa tipica del Leone colloca perfettamente la 408 nella famiglia PEUGEOT, così come i proiettori posteriori a LED con i caratteristici tre artigli.

Con una lunghezza di 4,69 m ed un passo di 2,79 m, Nuova PEUGEOT 408 presenta una seconda fila di sedili straordinariamente spaziosa, con uno spazio per le ginocchia di ben 188 mm.

Anche il bagagliaio è di dimensioni generose, con un volume di 536 litri che, con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti, può raggiungere 1.611 litri. L’altezza è di 1,48 m e rende possibile una silhouette slanciata ed elegante. Questo migliora l’efficienza aerodinamica.

EMOTION. Al conducente e ai passeggeri, PEUGEOT 408 offre il PEUGEOT i-Cockpit® di ultima generazione, riconoscibile per il volante compatto dedicato al piacere di guida ed al pieno controllo del veicolo, aumentandone così la sicurezza.

La qualità dello spazio interno e la connettività con le più recenti tecnologie sono stati particolarmente curati per rendere l’esperienza di guida e di viaggio più intuitiva e gratificante.

EXCELLENCE. Grazie a 6 telecamere e a 9 radar, i sistemi di assistenza alla guida garantiscono tranquillità e sicurezza.

Comprendono:

Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go

con funzione Stop & Go Night Vision , una tecnologia che rileva gli esseri viventi (pedoni /ciclisti / animali) davanti al veicolo di notte o in condizioni di visibilità ridotta, prima che vengano illuminati dal fascio di luce dei fari

Long-range blind spot monitoring (Sistema di monitoraggio dell'angolo cieco a lunga portata – 75 metri)

Rear Traffic Alert – Avviso di presenza di traffico posteriore (quando si fa marcia indietro, avvisa della presenza di un pericolo vicino)

La gamma di motorizzazioni di PEUGEOT 408 comprende due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e una versione PureTech a benzina da 130 CV. Tutte e tre vengono abbinate di serie ad un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Tra qualche mese, poi, verrà presentata una versione 100% elettrica.

L’efficienza è stata al centro delle attenzioni dei progettisti di PEUGEOT 408, poiché la combinazione di sforzi in termini di aerodinamica, riduzione di peso (massa a partire da 1.396 kg) e motori a basse emissioni, fa sì che il veicolo possa vantare un consumo medio di carburante incredibilmente contenuto (in corso di omologazione) sia per le versioni ibride che per la versione PureTech a benzina da 130 CV.

Nuovo PEUGEOT 408 debutterà sul mercato all’inizio del 2023. Modello dalle ambizioni globali, sarà prodotto prima in Francia, a Mulhouse, per il mercato europeo e poi, subito dopo, nello stabilimento di Chengdu in Cina per il mercato locale.