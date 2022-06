A “Per me” i benefici della spirulina (4 giugno)

“Per me”, programma dedicato al benessere condotto da Samanta Togni, campionessa di ballo e insegnante, e da Filippo Magnini, pluricampione mondiale di nuoto, sabato 4 giugno alle 9.00 su Rai 2 parla di danza, di una speciale alga e molto altro.

Le anticipazioni della puntata

Samanta Togni condividerà la sua passione per il ballo insegnando alcuni passi di cha-cha mentre Filippo Magnini andrà alla scoperta del nuovo superfood di “Per Me”: l’alga spirulina, che sarà l’ingrediente protagonista della colazione preparata dal tecnico di pasticceria Giacomo Vitali che per l’occasione farà un croissant con crema alla spirulina e smoothie versione low carb. Togni darà anche preziosi consigli per prendersi cura della pelle e presenterà un trattamento viso liftante e non invasivo. Al termine di questa rubrica si continuerà a parlare di benessere viaggiando verso la località Bagno di Romagna.

Ospite di puntata Manila Nazzaro che racconterà, tra le altre cose, la sua passione per lo spinning. Continuando a parlare di sport Filippo Magnini insieme ad un istruttore di pilates mostrerà tutti i benefici di questa disciplina.

Oltre allo sport in ogni puntata verrà presentata una ricetta light commentata dall’esperto di alimentazione Gianluca Mech affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.