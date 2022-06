Peaky Blinders 6 da oggi in streaming su Netflix – Video

(Adnkronos) – Peaky Blinders 6 da oggi in streaming su Netflix. A partire dalle 9 di questa mattina, infatti, i gangster più amati tra le serie tv sono tornati dai bassifondi di Birmingham per la stagione finale, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

La storia, iniziata nel 1919 nel primo dopoguerra, si concluderà negli anni ’30 mentre nel mondo sono al potere fascismo e nazismo. Nel cast ritroviamo i volti storici della serie come Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Kate Phillips, Natasha O’Keeffe, Charlie Murphy, Harry Kirton, Packy Lee, Ned Dennehy, Finn Cole, Ian Peck, Benjamin Zephaniah. Direttamente da quinta stagione anche Sam Claflin e Anya Taylor-Joy.