Patti Smith in concerto sotto il David di Michelangelo alla Galleria dell’Accademia di Firenze. L’esibizione, lunedì 27 giugno alle ore 19, chiuderà ‘David 140’, il calendario di eventi, ideato dal direttore Cecilie Hollberg, per celebrare i 140 anni della presenza della scultura nel museo avvenuta il 22 luglio 1882.

La ‘sacerdotessa del rock’, si esibirà in un duo acustico molto intimo, ‘An Evening Of Poetry And Music’, dove ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia, dando voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo “nella loro forma più vera e nuda” i brani che l’hanno resa celebre, “esaltando la potenza della propria incontenibile personalità”, ha detto Hollberg. E per questa occasione unica dedicherà un reading musicale al genio di Michelangelo Buonarroti.

Per partecipare all’evento sarà necessario prenotarsi sul sito della Galleria dell’Accademia dalle ore 10 di mercoledì 22 giugno (ingresso gratuito fino esaurimento posti).

Patti Smith, ha ricordato Hollberg, è “una vera icona contemporanea, una straordinaria autrice e interprete, una delle figure femminili più carismatiche e dirompenti della storia della musica dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, che continua a rinnovarsi attraverso la scrittura e a catturare anche le generazioni più giovani con l’intensità visionaria della forza che emana”.