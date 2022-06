Parte la corsa al tormentone estivo, Fedez ipoteca il titolo

(Adnkronos) – La corsa al tormentone estivo 2022 è entrata nel vivo. A lanciare una grossa ipoteca sul titolo del pezzo più gettonato dell’estate è stato la settimana scorsa il trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita”, che infatti entrano direttamente al primo posto della Classifica EarOne Airplay Radio degli ultimi sette giorni. Ma il panorama dei pezzi pop che risuoneranno in radio, nelle cuffie dei fan e negli stabilimenti balneari in quella che appare come l’estate della libertà dopo la pandemia è quantomai affollato. C’è “Bagno a mezzanotte” di Elodie, che questo weekend lancia anche il nuovo singolo estivo “Tribale”, e ci sono: “Camera 209” di Alessandra Amoroso, “No Stress” di Marco Mengoni, “Litoranea” di Elisa con Matilda De Angelis, “5 Gocce” di Irama feat. Rkomi, “Fortuna” di Ghali, “Shakerando” di Rhove, “I love you baby” di Jovanotti, “Nostalgia” di Blanco, “Essere liberi” di Coez, “Scossa” di Sangiovanni. Ci sono poi anche i titani del tormentone estivo degli scorsi anni, Takagi & Ketra: l’inossidabile duo di produttori multiplatino lanciano ‘Bubble’, in collaborazione con Salmo e Thasup. Un brano che definiscono l’anti-tormentone estivo perché è una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ‘90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo. Così come non si può non includere nei pezzi più gettonati del momento “Supermodel” dei Maneskin che però ormai guardano al mercato globale.

Un assaggio della corsa al tormentone si è avuto giovedì sera nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica dove è andata in scena la prima edizione del Radio Zeta Future Hits Live 2022, il festival della Generazione Zeta, organizzato dalla radio col target più giovane della galassia Rtl 102,5 di Lorenzo Suraci. Sul palco, oltre a Fedez, Tananai e Sara Mattei, sono saliti tutti gli idoli dei teenager protagonisti di questa stagione: Achille Lauro, Alfa, Ariete, Blanco, Carl Brave, Chiello, Coez, Coma_Cose, Dardust, Ditonellapiaga, Elodie, Ernia, Franco126, Fulminacci, Gaia, Gazzelle, Irama, Luigi Strangis (vincitore di “Amici di Maria De Filippi”), Mahmood, Mara Sattei, Margherita Vicario, Massimo Pericolo, Max Gazzè, Psicologi, Rkomi, Sangiovanni, Sick Luke, Tananai e Tommaso Paradiso. Un evento che di fatto ha dato il via a quella ‘gara’ di canzoni estive che si concluderà con un altro evento targato Rtl 102,5: il Power Hits Estate 2022, che il 31 agosto, proporrà tutti i più grandi successi dell’estate, in un’unica serata, per eleggere ufficialmente il tormentone estivo 2022.