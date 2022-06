Palinsesti Rai 2022-2023: intrattenimento Day Time di Rai2

Cambiamento e tradizione per Rai2. In vista della prossima stagione televisiva, il palinsesto del secondo canale sarà caratterizzato da riconferme e novità.

A cominciare dal mattino con Caterpillar: I conduttori di Rai Radio 2, Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni, sono pronti a portare la loro abituale carica di energia ai fedeli ascoltatori della radio, e, per la prima volta, a trasferire il loro buongiorno anche in televisione ai telespettatori di Rai 2.

Subito dopo spazio a Radio 2 Social club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Riconfermata a pieni voti la coppia de I Fatti Vostri: Salvo Sottile e Anna Falchi torneranno in diretta dalla piazza più famosa d’Italia dalle ore 11.10.

Anna Falchi e Salvo Sottile al timone de I Fatti Vostri

Nel pomeriggio di Rai2 ci sarà Pierluigi Diaco con Bellamà: Talent di parola condotto da Pierluigi Diaco che metterà a confronto le giovani generazioni con quelle dei loro genitori e dei loro nonni, ovvero i ragazzi della Generazione Z, nati dalla fine degli anni Novanta ai primi anni dieci del Ventunesimo secolo, e quella dei “boomer”, coloro che, essendo nati tra l’immediato dopoguerra e il 1964, hanno vissuto l’epopea del Sessantotto o quella del 1977.

Pierluigi Diaco

Altra novità del pomeriggio sarà Nei Tuoi panni, condotto da Mia Ceran, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17. un esperimento immersivo inedito, che attinge ai linguaggi del docureality con una parte di approfondimento in studio.

Ogni settimana sarà protagonista una famiglia e ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo (il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello), il tutto raccontato tramite rvm.

Il sabato sarà caratterizzato da Italiani Fantastici e dove trovarli, condotto da Alessandro di Sarno. Seconda edizione per il programma di intrattenimento. Subito dopo il game Ti Sembra Normale e Top, condotto da Greta Mauro con la partecipazione di Federico Quaranta e Tinto.

La domenica vede la riconferma di Citofonare Rai2, con Paola Perego e Simona Ventura.

Nel pomeriggio la novità Elisa Isoardi con Vorrei dirti che… in onda alle 15 dal’11 settembre. che…” è lo show in cui Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. In ogni puntata la conduttrice si trova nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare.