Palinsesti Rai 2022-2023: intrattenimento Day Time di Rai1

Squadra che vince non si cambia. E’ questo il claim per Rai1 in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai 2022-2023. L’emittente diretta da Stefano Coletta prosegue sulla linea della continuità degli ultimi anni.

La stagione televisiva riparte dal 12 settembre. Dal lunedì al venerdì resta ormai consolidato l’appuntamento con Uno Mattina, in onda su Rai1 dalle ore 9. Resta ancora da definire chi condurrà l’approfondimento del Tg1.

Subito dopo ci sarà come sempre Eleonora Daniele al timone di Storie Italiane.

Dalle 11.55 spazio ad Antonella Clerici con la nuova edizione di E’sempre Mezzogiorno.

Il pomeriggio di Rai1 vedrà nuovamente Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, appuntamento ormai consolidato del dopo Tg.

Alberto Matano tornerà alla guida de La Vita in Diretta, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 17.05.

Il weekend

Il trio degli ascolti record, Monica Setta – Ingrid Muccitelli – Tiberio Timperi, resta alla guida di Uno Mattina in Famiglia. Il programma riparte il 17 settembre dalle ore 8.35 (Sabato) e la domenica dalle ore 6.30.

Dal 10 settembre torna Federico Quaranta con una nuova edizione de Il Provinciale. Appuntamento dalle 11.20 il sabato su Rai1 e in replica, il giorno successivo, su Rai2. Sempre Quaranta, dal 17 settembre, torna con Linea Verde Start e Linea Verde Esplora.

Marcello Masi, da quest’anno in solitaria, condurrà Linea Verde Life dal 17 settembre alle 12.20.

Marco Liorni, sarà protagonista del sabato pomeriggio con Italia Si.

Tra i protagonisti del sabato pomeriggio ci saranno Donatella Bianchi e Fabio Gallo con Linea Blu (alle 14, fino al 15 ottobre) e Massimiliano Ossini con Giulia Capocchi con Linea Bianca (dal 24 dicembre).

La domenica mattina sarà contraddistinta da Paesi che Vai, con Livio Leonardi che tornerà in onda dal 2 ottobre alle 09.40.

Dal 18 settembre torna invece Linea Verde con Beppe Convertini (alla quarta edizione consecutiva alla guida del programma) e Peppone.

La domenica pomeriggio sarà in compagnia di Mara Venier e la sua Domenica IN. Si inizia domenica 11 settembre 2022.

Subito dopo la rete ammiraglia della tv di stato avrà nuovamente Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera.