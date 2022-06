P2E.Game lancia una piattaforma Web3 che integra SocialFi, GameFi e NFT

Los Angeles, Stati Uniti–(BUSINESS WIRE)–Nei primi mesi del 2022, P2E.Game è stato lanciato da un gruppo di amanti dei videogiochi basati sulla blockchain e di collezionisti di NFT, e ha presentato un aggregatore di informazioni su GameFi e NFT. Dopo sei mesi di sviluppo, P2E.Game è stato lanciato ufficialmente e comprende quattro sezioni, Launchpad, Game Library, NFT Aggregator e News, che forniscono le informazioni più complete su IDO/IGO e offrono le strategie di gioco più utili per i giocatori.

Il team principale di P2E.Game è composto da giocatori esperti, investitori e geek impegnati a creare il miglior tracker GameFi e NFT da presentare ai giocatori e agli investitori coniugando la Blockchain, il gioco tradizionale e un meccanismo economico innovativo.

P2E.Game ha lanciato il sistema SocialFi per ridefinire il rapporto tra giocatori, piattaforma e progetti, dove i giocatori potranno anche creare le proprie comunità e influire su di esse. P2E.Game avvierà anche la governance DAO per collegare l’ecologia della comunità e creare un ambiente win-win per giocatori, piattaforme e progetti.

P2E.Game svelerà anche i piani di airdrop per la sua espansione a livello globale. Attualmente, P2E.Game hha instaurato collaborazioni strategiche con molti famosi progetti NFT e GameFi, stringendo una forte alleanza in più dimensioni. Dopo sei mesi, P2E.Game ha raggiunto i 100.000 utenti seed. Nella prossima espansione globale, P2E.Game realizzerà una piattaforma di aggregazione aperta, trasparente e gratuita per gli utenti.

Su P2E.Game, I giocatori possono trovare i punteggi e i raffronti di diverse piattaforme di lancio su varie dimensioni come il prezzo del token della piattaforma, il market cap, il TVL, il numero di progetti IDO, il ROI.

P2E.Game ha lanciato prodotti E2E innovativi grazie a un efficace marketing Web3 per aiutare i progetti a trovare il loro pubblico target nel sistema social P2E, a condurre strategie di marketing più efficaci e a realizzare pool di utenti in base al comportamento degli stessi.

Per quanto riguarda la libreria dei giochi, P2E.Game ha aggregato più del 95% dei progetti GameFi e ha creato Spotlight per presentare progetti di alta qualità. Gli utenti possono trovare i giochi a seconda dell’andamento del mercato, del progresso del progetto, del punteggio sociale e di altri fattori che P2E GAME ritiene indispensabili per determinare se un progetto sia degno di attenzione o meno.

Nell’aggregatore NFT, P2E.Game ha raccolto informazioni sull’intera ecologia dei progetti NFT passati, attuali e futuri e ha elaborato delle classifiche, fornendo un confronto completo dei progetti per quanto riguarda il TVL, il market cap e altri aspetti da diverse dimensioni.

P2E.Game lancia una piattaforma unica dedicata alle informazioni su GameFi e NFT per fornire ai player una guida a 360° e le ultime novità per aiutarli ad accedere più facilmente al metaverso.

