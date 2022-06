OSS. EUROBET: Campionati mondiali di nuoto FINA, Setterosa favorito al debutto contro il Canada. Motori, Bagnaia e Leclerc i più quotati nei pronostici di MotoGP e F1.

(Adnkronos) – Sebbene l’estate sia alle porte le importanti manifestazioni sportive non vanno in vacanza; anche questo fine settimana sarà caratterizzato da interessanti appuntamenti, come l’apertura della XIX Edizione dei Campionati mondiali di nuoto FINA. La manifestazione, che avrà luogo presso la Duna Arena di Budapest, prevede la partecipazione di cinque discipline FINA: nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, pallanuoto e tuffi con la Nazionale italiana, tra le realtà più solide, che tenterà di migliorare i podi delle precedenti edizioni.

Lunedì 20 giugno comincerà la fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile: il nostro Setterosa affronterà la compagine canadese alle ore 19.30. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 94% degli appassionati è convinto che saranno le atlete selezionate dal c.t. Silipo ad aggiudicarsi il match.



Questo fine settimana va in scena la final four della EHF Champions League 2021-2022, organizzata dalla EHF per le squadre maschili di pallamano. Alla Lanxess Arena di Colonia sabato si giocano le semifinali THW Kiel–Barcellona e Veszprem KC-KS Vive Kielce. Nel primo incontro catalani dati favoriti al 95%, mentre nell’altra sfida pronostici maggiormente aperti con i polacchi del Kielce favoriti al 63% e ungheresi al 26% delle preferenze. Le due semifinali saranno seguite dalla finale di domenica 19.

L’Osservatorio Eurobet ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per questo fine settimana: doppio appuntamento previsto con la tappa tedesca del Motomondiale e la Formula 1 protagonista in Canada.



Il circuito del Sachsenring ospita il decimo appuntamento della MotoGP 2022. Su questo tracciato corto, ricco di curve rapide, la Ducati di Bagnaia parte favorita con il 39% dei pronostici, seguita dalla Yamaha guidata da Quartararo (29%). A distanza l’Aprilia di Aleix Espargaró con il 14% delle preferenze.



Il Gran Premio del Canada torna dopo due anni nel calendario del Mondiale di F1: il nono appuntamento della stagione è attualmente minacciato da previsioni meteo allarmanti nell’area di Montréal, che dovrebbe però rientrare in vista della gara di domenica. Charles Leclerc risulta favorito nei pronostici con il 42% delle preferenze, seguito dalla Red Bull di Verstappen (39%) e dalla Mercedes di Hamilton (7%).

Stagione calda non solo per le temperature, ma anche per le indiscrezioni di calciomercato: cominciano le prime trattative che andranno a delineare le nuove rose dei campionati 2022-2023. In Serie A, l’Inter pensa a dei possibili sostituti di De Vrij e Bastoni, dati in partenza: i difensori Nikola Milenkovic e Francesco Acerbi sono i primi nomi in lizza, raccogliendo rispettivamente il 46% e il 32% delle preferenze. Sponda rossonera, i Campioni d’Italia del Milan puntano a rinforzare difesa e attacco: si pensa infatti al difensore del Lille Steve Botman (56%) e al giocatore della Roma Nicolò Zaniolo (22%). Tra i nomi che spiccano nel mercato del Napoli, ci sono quelli del portiere Salvatore Sirigu (69%) e del centrocampista Antonin Barak (18%). L’argentino Angel Di Maria (52%) è nel mirino della Juventus, che mostra grande interesse anche per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel (29%).



