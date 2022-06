Orlando: “Tec diventi nuovo salario minimo”

(Adnkronos) – “La strada è quella di rinnovare i contratti e di incidere sui livelli più bassi degli stipendi: in questo senso abbiamo avanzato una proposta per la quale il trattamento economico complessivo, contenuto nei contratti maggiormente e comparativamente più rappresentativi, possa diventare il salario minimo di riferimento per tutti i lavoratori di quel comparto. Questo non recupererebbe tutto quello che si è perso con l’inflazione ma eviterebbe di far sprofondare la fascia di lavoro più povero. Sarebbe questa già una risposta importante”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’iniziativa Uil ricorda la proposta sul ‘salario minimo’ che il governo ha messo sul tavolo delle trattive con sindacati e imprese.